哈荷商务论坛在海牙举行

哈通社/努尔苏丹/10月31日--正在对荷兰王国进行正式访问的哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明，30日出席了在海牙举行的哈萨克斯坦-荷兰商务论坛开幕式。

据政府总理官网消息，在哈萨克斯坦和荷兰两国总理一同出席的开幕式框架内，双方签署了五份协议。

签署的五份协议包括：

哈萨克斯坦«K-Agro»公司和荷兰 «Farm Frites»公司之间签署了在江布尔州建立薯条生产合资企业协议，该项目价值约145亿美元；

哈萨克斯坦太空旅行国有公司和荷兰«NEVASCO»集团公司之间在地球遥感科学领域进行合作协议；

哈萨克斯坦国立农业大学与自然科学、自然资源管理、作物生产和畜牧业研究领域已成为国际性科研机构的瓦格宁根大学之间签署的合作备忘录；

«哈萨克斯坦住房和公共服务现代化与发展中心»股份公司和荷兰«Witteven+Bos»之间签署的就污水处理厂的建设和改造问题相互谅解备忘录；

«Dal Agro Park» 和 «Dutch Greenhouse Delta»之间签署的在突厥斯坦州建设200公顷农业用地的合作备忘录。

当天的论坛共有200多名来自哈萨克斯坦和荷兰企业家代表参会。

巴伊铁列克国有控股公司代表、哈萨克斯坦国家石油天然气公司代表，Deloitte和Shell等公司代表在论坛开幕期间就两国之间经贸合作和投资合作前景做出了汇报。同时通过B2B形式与潜在合作伙伴进行了商务会议和谈判。

在商务论坛框架内，阿斯哈尔·马明与Shell、 Bitfury、SuezGroup、 Farm Frites等荷兰公司代表进行会见，探讨了在能源、数据处理和区块技术、教育、农产品加工等各个领域实现项目的前景。

访问期间，政府总理前往世界园艺中心（World Horti Centre）参观了超高速管道列车(Hyperloop) 生产商Hardt Hyperloop公司的工作流程。

【编译：阿依波塔】