叙利亚宪法委员会正式启动

哈通社/努尔苏丹/10月31日 —— 据联合国新闻处消息，叙利亚宪法委员会今天正式在联合国日内瓦办事处启动。秘书长叙利亚问题特使彼得森表示，这是一个历史性的时刻，委员会成员身上肩负着为叙利亚的新宪法做出安排的重任。

在向叙利亚宪法委员会的150名成员发表讲话时，秘书长叙利亚问题特使彼得森表示，这是一个历史性的时刻，因为这是第一次50名来自政府的代表和50名反对派代表可以面对面，而分别代表政府和反对派的两名共同主席可以肩并肩坐在一起。他们肩负着重大的使命：为叙利亚的新宪法做出安排，这是叙利亚的新机遇。

与此同时，彼得森表示，委员会中还有50人并非任何政党的正式成员，他们当中有来自叙利亚国内和海外的民间社会活动家、专家和其他独立人士，他们来自叙利亚各个地区，具有不同的宗教和种族背景，以及广泛的政治背景、经验和专业知识。委员会为他们提供了广阔的空间，从这个意义上说这也是一个历史性时刻。

对于所有代表中约有30%的女性，从而达到了基本要求，彼得森感到欣慰。

彼得森鼓励委员会成员保持耐心和执着，准备好妥协，为履行肩负的重要任务进行建设性参与。

他强调，宪法改革是治愈叙利亚经历的创伤的良好切入点。

他说：“历史告诉我们，地球上最好的宪法并不能确保一个民族的幸福。但是糟糕的宪法足以导致一个国家的不幸。”

彼得森表示，联合国将通过积极的斡旋，强有力的秘书处支持，定期向安理会的报告，继续促进叙利亚人之间更广泛的政治进程，并在国际上开展真正的对话，来帮助促进这一进程。

联合国秘书长古特雷斯昨天发表声明指出，这一由叙利亚人所有、叙利亚人主导的委员会将为该国通过政治途径解决冲突、实现和平提供独特机会。他希望委员会所有成员本着真诚善意共同努力，将叙利亚和平进程推向前进。

宪法委员会的任务是为叙利亚宪法改革做准备、起草宪法草案，促进叙利亚冲突的政治解决。150名成员将首先商讨宪法改革的主要目标，随后再由其中的45名代表负责具体的起草工作，45人中有15人来自叙利亚政府、15人来自反对派，另有15人来自包括民间社会和宗教团体等在内的中间第三方。