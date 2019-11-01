东京奥运马拉松和竞走比赛确定在札幌举行

哈通社/努尔苏丹/11月1日 —— 据共同社报道，东京都政府、国际奥委会（IOC）、东京奥运会和残奥会组委会与日本政府1日在东京举行四方磋商，最终决定为避开酷暑将奥运马拉松和竞走比赛改在札幌市举行。

唯一持反对意见的东京都知事小池百合子表示：“作为都政府无法同意，但不妨碍IOC的决定。这是无共识的决定。”在距奥运开幕仅有9个月的阶段决定更改比赛地点实属罕见。

这是奥运史上首次出现马拉松比赛在主办城市以外地点举行的情况。除设定起点终点等具体路线外，追加经费的总额及由谁负担也将成为今后的焦点。

四方磋商向媒体公开，出席的还有IOC协调委员会主席科茨、奥组委主席森喜朗、奥运相桥本圣子等。科茨在磋商伊始汇报称四方已就以下内容达成共识，即（1）赛场变更权限在于IOC，（2）东京都不负担改在札幌举办而产生的费用，（3）东京都为马拉松和竞走赛事已进行的准备中，无法用于其他目的部分的相关费用不由都政府承担，（4）其他项目比赛地不变。随后小池事实上同意改在札幌举办。

森喜朗称赞小池的决定是“英明决断”，称“表达由衷的敬意”。小池透露，收到了IOC主席巴赫有关在奥运后使用东京马拉松路线举行“奥运会庆祝马拉松”的提议。

IOC于10月16日公布改在札幌举办的计划。此前在多哈举行的田径世锦赛上马拉松和竞走比赛接连出现弃权者，IOC称理事会考虑到这一事态作出该项决定，以札幌气温低于东京对选手而言更为安全为由谋求理解。

小池对于在未经磋商的情况下就公布改在札幌举办的做法提出抗议，主张东京都已为防暑对策投入巨额费用，包括在比赛沿线进行隔热铺装及确保阴凉等，反复要求在东京举办。