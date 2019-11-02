政府总理出席上合组织成员国首脑理事会会议

哈通社/塔什干/11月2日—据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明2日出席在塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑理事会第十八次会议，并就加强本组织成员国之间在经贸、数字、运输和其他领域的合作关系提出倡议。

在会议小范围会谈期间，阿斯哈尔•马明就有关建立上合组织银行和上合组织发展基金，增加成员国在相互结算中本国货币的份额，以及恢复上合组织成员国财政部长和央行行长会议等问题提出倡议。

同时，哈萨克斯坦总理强调了成员国在运输和物流领域卓有成效的合作，并提议扩大成员国对铁路互联机制的参与，加快引入自动化系统以签发公路运输许可证，以及批准成员国公路发展规划。

他还提到了各国企业家协会参与实施上合组织成员国多边经贸合作纲要的必要性，并强调了制定上合组织投资项目统一清单以促进组织秘书与国际金融机构之间关系的重要性。

此外，在大范围会谈期间，阿斯哈尔·马明指出，有必要以上合组织、欧亚经济联盟、东盟和欧盟之间的多边对话形式发展经贸合作。在此方面，他特别提到了哈首任总统纳扎尔巴耶夫此前提出的有关建立“3D”（Three Dialogues，三个对话）的倡议。

会上，总理还呼吁成员国利用阿斯塔纳国际金融中心工作平台测试新的金融产品和技术，并指出现阶段已同中国、俄罗斯和乌兹别克斯坦建立了相关合作。

最后，总理敦促成员国积极参与哈萨克斯坦绿色技术和投资项目国际发展中心的相关工作，以落实可持续发展目标并交流分享最佳实践。

“托卡耶夫总统曾表示，上合组织的作用和潜力尚未充分发挥，该组织有着光明的未来。”总理说。

值得一提的是，此次政府首脑理事会会议期间共签署14份合作文件，其中包括联合声明、多边经贸合作纲要、成员国铁路部门在铁路领域的协作构想等。

【编译：达娜】