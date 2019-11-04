美联储今年第三次降息

哈通社/努尔苏丹/11月4日--美国联邦储备委员会30日宣布降息25个基点，与市场此前预期一致。这是美联储今年第三次降息。

据中新社报道，美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明称，将联邦储备基金利率降低至1.5%-1.75%区间。9月以来，美国劳动力市场保持强劲，经济温和增长。近几个月就业增长基本稳定，失业率维持在较低水平。尽管家庭开支增长较快，但商业固定资产投资和出口仍然疲软。总体通货膨胀率和除食品、能源之外的各类商品通胀率仍低于美联储设置的2%政策目标。

美联储在声明中说，将继续监测反映经济前景的各项指标，同时评估未来利率的合理走向。《华尔街日报》称，这一表述与美联储9月例会后的声明有所不同，当时美联储称，为保持经济增长«将采取适当措施»。《华尔街日报》分析，这一措辞上的变化可能预示美联储接下来将暂停降息。美联储9月货币政策例会后公布的信息显示，参会理事当时对于2020年的利率走向存明显分歧。

美联储主席鲍威尔30日在新闻发布会上说，目前美国经济持续增长，形势良好，面临的风险也在一定程度上缓解。美联储认为当前的货币政策仍是合理的。美国总统特朗普此前曾多次抨击美联储货币政策，称当前的货币政策妨碍美国经济发展，应当将利率降为0甚至负值。

纽约股市三大股指在降息消息公布后略微上涨。财经媒体CNBC称，从历史经验看，美联储三次降息后暂停降息的做法或有利于股市上行。20世纪90年代中后期格林斯潘执掌美联储时曾这样操作，股市反应良好。但如果美联储在三次降息后继续降息，股市反而可能表现不佳，21世纪初的互联网泡沫和2008年金融危机时都是如此。