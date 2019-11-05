阿拉木图与圣彼得堡拟制定双边合作路线图

哈通社/阿拉木图/11月5日—由俄罗斯圣彼得堡市政府民族关系与移民政策委员会主席奥列格·卡皮塔诺夫带领的俄罗斯代表团日前前来阿拉木图，进行文化商业访问。

阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫与其举行了会晤，双方就阿拉木图和圣彼得堡两座城市之间的关系发展前景等问题进行讨论，并就在医疗、教育、旅游、文化和中小企业领域制定合作路线图达成了协议。

此外，圣彼得堡代表团还出席了“阿拉木图-圣彼得堡：双边地区的新机遇”主题会议。

会上，阿拉木图市副市长叶尔詹·巴巴胡玛若夫表示，阿拉木图和圣彼得堡在加强两国睦邻关系方面发挥着重要作用，两座城市拥有相似的历史文化，并同时担任着各自国家的文化和商业中心。

此外，俄罗斯驻阿拉木图总领事叶夫根尼·博布罗夫指出，哈俄两国不仅是战略盟友，更是平等的伙伴关系。两国有着共同且悠久的历史，目前的任务不仅是保留两国传统的价值观，还应使其更加丰富并进一步加深双边关系。

他指出，根据2018年的数据统计显示，俄罗斯和阿拉木图之间的双边贸易额达47亿美元。

此外，会议期间，圣彼得堡代表团与阿拉木图政府就双边经贸合作潜力，共同实施教育领域的联合项目等问题，以及在文化、旅游和人道主义领域的合作关系前景展开了讨论。

活动框架内还在哈萨克斯坦国家图书馆举行了有关圣彼得堡文学作品的颁发仪式，以及隆重的音乐会节目。

【编译：达娜】