哈萨克斯坦就乌克兰针对哈方产品的贸易限制措施表示担忧

哈通社/努尔苏丹/11月5日—哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长扎耐勒·库舒阔娃日前会见乌克兰经济发展、贸易和农业部副部长塔拉斯·卡契卡。

会谈中，库舒阔娃指出，哈方就乌克兰针对哈萨克斯坦进口产品采取的贸易限制措施表示高度关注和担忧。

据悉，现阶段，乌克兰当局正在对哈萨克斯坦生产的轴承以及矿物肥料产品实施了反倾销调查并采取限制措施。

库舒阔娃指出，乌克兰一直被视为是哈萨克斯坦转盘轴承以及矿物肥料生产企业的传统市场，并表示乌方此次采取的贸易限制措施将对哈萨克斯坦企业经济带来负面影响。

在此方面，乌克兰方面就欧亚经济委员会实施的反倾销调查以及欧亚经济联盟成员国对乌克兰产品采取的的贸易措施提出疑问。

此外，会谈中，双方就2020年6月8-11日期间在努尔苏丹举行的第12届世界贸易组织部长级会议的相关问题交换意见。

同时，双方还讨论了成立政府间委员会的可能性，以及进一步发展双边贸易等问题。

值得一提的是，现阶段，我国转盘轴承仅由“Stepnogorsk（ЕПК СТЕПНОГОРСК）”股份有限公司生产加工。去年，该企业成功中标向乌克兰铁路的轴承供应，每年为乌方供应约2100吨转盘轴承。而“ҚазФосфат”责任有限公司和“ҚазАзот”股份有限公司则负责矿物肥料的供应，每年向乌方出口约11.3万吨肥料。

【编译：达娜】