第一副总理斯玛伊洛夫出席第二届中国国际进口博览会

哈通社/上海/11月5日-- 哈萨克斯坦第一副总理兼财政部长阿里汗·斯玛伊洛夫在访华行程框架下，参加了在上海举办的第二届中国国际进口博览会。

为展示哈萨克斯坦的经济和投资潜力，第一副总理参观了中国商务部主办的国际进口博览会哈萨克斯坦国家贸易展览馆。

于今年6月13日在比什凯克举办的上海合作组织成员国元首理事会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平会面期间，中方邀请哈萨克斯坦参加第二届中国国际进口博览会。

在此次博览会期间，哈萨克斯坦国家贸易展览馆展示了我国在经济和投资领域的潜力。

为推广哈萨克斯坦在商务、贸易和旅游业领域的实际能力，我国哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金、巴伊铁列克国有控股公司、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）、阿斯塔纳世博运营公司、哈萨克斯坦出口公司（KazakhExport）等公司一同参加了在上海举办的博览会。

与此同时，我国30家食品和农产品公司也参加了此次博览会。

据悉，博览会期间签署了一系列出口协议。

值得一提的是，去年，来自世界130多个国家的3000多家公司参加了第一届中国国际进口博览会，其中200多家公司为世界五百强。

【编译：阿依波塔】