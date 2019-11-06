首任总统视察突厥斯坦州公众接待处

哈通社/突厥斯坦/11月6日-- 首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫参访突厥斯坦州“祖国之光”党突厥斯坦州分部公众接待处。

国家执法机构和社会机构负责人将会在这里接待来访民众进行面对面对话交流。

“祖国之光”党突厥斯坦州分部主席乌穆尔扎克·舒克耶夫表示，根据首任总统向祖国之光党提出的有关“加强同公民间对话工作”的指示建立的公众接待处会特别关注居民的需求和权利的维护。

据“祖国之光”党突厥斯坦州部副主席拜山拜·塔吉巴耶夫介绍，为进一步加深党的公开化，“祖国之光”党将在这里公开接待来访民众。居民可向接待处提出他们的日常需求和法律领域的问题，接待处会根据每份申请的详情开展相关工作，同时也会对每一份申请的办理进度进行监督。

值得一提的是，根据首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫下达的指示，突厥斯坦州正实施大量工作。祖国之光当公众接待处搬进了新的行政大楼，各个机构负责人也在定期接待民众，解决问题。今年1月至10月期间，“祖国之光”党公众接待处一共接收了6047份来信，其中2358份申请（39%）得到了解决，对3611份申请提供了法律咨询。9个月内共与9937名居民进行了面对面交流。

与此同时，公众接待处为创业者也提供了专业咨询。

目前突厥斯坦州的“祖国之光”党成员约9万人，来自企业和生产领域的代表成员也日益增加。

【编译：阿依波塔】