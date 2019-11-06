托卡耶夫总统接见国家社会信任会议成员

哈通社/努尔苏丹/11月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府分别会见多名国家社会信任会议成员。

会见“广阔未来” 环境联盟主席阿扎特汗·阿穆尔塔耶夫时，就我国生态环境情况，以及提高人民群众环境知识和文化问题进行了讨论。此外，阿穆尔塔耶夫向总统提出了关于支持中小企业和落实生态环境项目领域吸引外国投资领域的一系列建议。

“哈萨克斯坦雪豹”发展基金会负责人阿尔曼•硕拉耶夫向托卡耶夫总统就关于解决国内外旅游业发展遇到的问题，以及将哈萨克式摔跤在国际社会上宣传问题提出了个人意见。

会见社会功勋人士、政治学家阿依多斯·斯热穆时，就哈萨克斯坦人文学发展前景、国家社会政治生活，以及“精神文明复兴”国家规划落实情况和公共意识形态政策等问题进行了讨论。

总统指出，总统办公厅和政府对国家社会信任会议首次会议提出的相关建议进行了分析和讨论。

“根据结果，我们得到了实际成果。近期，应对部分法律条款进行修改。此外，我们将确定国家社会信任会议第二次会议的召开时间。”托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】