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    政府总理马明会见法哈工商会主席弗里斯

    14:19, 07 11月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/11月7日—据政府总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明日前会见由法国-哈萨克斯坦工商会主席杰雷尔·弗里斯带领的代表团。

    会谈中，马明指出，法国是哈萨克斯坦在欧洲的主要合作伙伴之一。两国之间的投资和经贸合作正在日益发展。法国公司广泛参与哈萨克斯坦能源、农业、汽车制造等多个领域。

    根据今年前9个月的数据显示，哈法两国之间的双边贸易增长6%，达34亿美元。今年上半年，法国对哈萨克斯坦进行的直接投资额达5.37亿美元，增长24%，此外，现阶段共有230家法资企业在哈萨克斯坦开展业务，包括道达尔（Total）、阿海珐 (Areva)、阿尔斯通 (Alstom)等多家大型跨国公司。

    哈萨克斯坦大约有230家具有法国资本的企业，其中包括道达尔，奥拉诺，阿尔斯特罗姆等大型跨国公司。 独立以来，法国公司在哈萨克斯坦的投资额超过164亿美元。

    此外，双方还就加强两国商业结构之间的互利合作，以及在哈萨克斯坦实施联合投资项目等问题进行了讨论。

    哈萨克斯坦外交部长穆哈塔尔·特列吾别尔德、能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫、农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫等人出席了此次会谈。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 政府 法国 黄金储备
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