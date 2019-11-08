哈萨克斯坦与俄罗斯扩大旅游领域合作

哈通社/阔科舍套/11月8日-- 阿克莫拉州州长叶尔梅克•玛尔哲赫帕耶率团出席以«边境地区合作发展问题»为主题的第16届哈-俄地区间合作论坛。

合作论坛期间，在«绿色经济»发展和吸引地区投资框架内，阿克莫拉州州长和俄罗斯Hevel集团首席执行官伊戈尔·沙赫瑞之间签署了有关建造功率为100兆瓦的太阳能发电厂协议。该发电厂目前计划将于2020年开始投入使用。投入使用后，能源生产量将提高40%，并且减少有害气体的排放。

与此同时，阿克莫拉州创业和工业局与鄂木斯克州工业、通信、数字和科学发展部之间签署了双边合作备忘录。这一协议将有助于加强两国之间的经贸联系。

此外，为实现引入新旅游产品和推进旅游行业的发展，阿克莫拉州«Visit Aqmola»旅游信息中心和«kazkuror»有限责任公司之间也签署合作备忘录。

会议期间，双方代表还就发展双边旅游业和吸引俄罗斯游客前往哈萨克斯坦布拉拜和泽仁德度假区旅游等问题进行了深入探讨。

根据近10年的数据，布拉拜在俄罗斯旅客当中已成为最受欢迎的五大度假胜地之一。

据悉，独联体国家旅游排行当中，布拉拜也进入了最受欢迎度假区名单。

【编译：阿依波塔】