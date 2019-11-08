哈萨克侨民商务论坛在鄂木斯克举行

哈通社/鄂木斯克/11月8日--根据首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫倡议下组建的哈萨克斯坦同胞基金会近日在俄罗斯鄂木斯克市举办了哈萨克侨民商业论坛。

论坛期间，同胞基金会第一副主席塔勒哈特•阿杜沃夫向参加论坛的代表介绍了基金会的结构与机制。同时，他特别介绍了包括«阿塔梅肯»企业家协会和“阿拜”文化馆在内的文化创业之家 “哈萨克之家”（Qazaq House）项目的主要功能及工作方向。

除此之外，他还介绍了“阿塔梅肯”企业家的工作内容以及向海外哈萨克提供支持的合作潜力。

参会代表对“阿塔梅肯”企业家协会表现出了浓厚的兴趣，并通过提问的方式进行了进一步了解。

参会代表瑞纳特·托克巴耶夫在发表讲话期间表示，可以在公私合作领域开办幼儿园，这也是当前他们最需要的项目之一。

另一位发言人则向基金会工作人员讲述自己从俄国往哈萨克斯坦运输谷物和碎石方面遇到的问题，请求基金会工作人员能够帮忙解决。

最后，参会代表表示会对即将在鄂木斯克建立的«阿拜»文化馆提供积极支持，以后也会继续参加同胞基金会组织举办的各类活动。同时，也会准备关于商业合作方面的计划书。

【编译：阿依波塔】