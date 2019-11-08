欧洲复兴开发银行副行长：哈萨克斯坦拥有美好的未来

哈通社/努尔苏丹/11月8日-- 欧洲复兴开发银行副行长贝斯蒂·尼勒森在首都努尔苏丹举行的第二届农村妇女论坛上表示，哈萨克斯坦拥有美好的未来。

欧洲复兴开发银行副行长贝斯蒂·尼勒森说：“在展望这个国家未来的时候，我可以看到它的发展。欧洲复兴开发银行为这个国家做出了哪些贡献？我们与世界30多个国家的媒体和私营部门展开了许多合作项目。我们提供咨询服务，同时也会与经济金融部门共同解决问题，以让妇女实现她们的想法。跟私营部门合作的项目中，当前也有正在阿拉木图实施的项目。我们在实施项目期间会特别关注妇女的参与。”

据她介绍，当前社会女性在事业方面还是不能得到充足的资源，尤其是男性认为应当由男性从事的领域内。

“我们通常会考虑这些领域。例如，女性能否驾驶拖拉机？如果她们没有驾驶证就无法开拖拉机，也不能开公交车。因此，女性会被行业排除在外。慢慢社会上会形成女性不喜欢从事该行业的观念。我们与政府进行了沟通，现在可以从阿拉木图公交车看到女驾驶员。如今我们也跟政府一同参与对哈萨克斯坦部分法律条款进行修改和补充工作，我相信政府会对部分法律条款进行修改。”她说道。

【编译：阿依波塔】