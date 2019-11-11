中哈合拍片《音乐家》获“金色银幕奖”四项大奖

哈通社/努尔苏丹/11月11日 —— 据新华社消息，美国电影协会、中国电影合作制片公司、《好莱坞报道》等机构联合主办的“金色银幕奖”颁奖典礼9日晚在美国洛杉矶举行，中国和哈萨克斯坦合拍的电影《音乐家》成为大赢家，获得年度“最佳影片”、“最佳女主角”、“最佳男主角”和“最佳音乐”四项大奖。

据报道，“金色银幕奖”旨在表彰为电影国际合拍领域做出突出贡献的电影公司和个人，迄今已举办4届。美国电影协会亚太区总裁迈克·埃利斯、中国驻洛杉矶总领事张平以及好莱坞多位著名导演、编剧和制片人出席了今年的颁奖典礼。

《音乐家》为中国与哈萨克斯坦首部合拍片，由中国闪亮影业与哈萨克斯坦国家电影集团联合出品。电影讲述了中国著名音乐家冼星海在二战期间不幸流落阿拉木图的曲折经历。该片由中国导演西尔扎提·牙合甫执导，中哈两国演员胡军、袁泉、剧雪、别里克·艾特占诺夫、阿鲁赞·加佐别可娃等共同参演，获得多国评论界和观众一致好评。

中国驻洛杉矶总领事张平对《音乐家》获得“金色银幕奖”四项殊荣表示热烈祝贺，期待这部优秀影片能够早日在美国上映。

《音乐家》总制片人、闪亮影业总经理王晓燕应邀出席颁奖典礼并领取了“最佳影片”奖。王晓燕向记者介绍，《音乐家》从筹备到完成历时5年，在哈萨克斯坦、中国和俄罗斯三国取景拍摄，前后参与摄制工作的工作人员多达两万名。

王晓燕说：“为了真实再现战争年代的时代氛围与生活场景，两国幕后人员付出了大量心血，共计4家顶级国际特效公司参与了后期制作。为影片配乐的韩国作曲家李东俊被誉为亚洲的汉斯·季默，他的音乐风格温暖感人而又大气磅礴，在《音乐家》的创作中更是寄托了他作为一名音乐家向中国音乐家的敬意，此次他获得‘最佳音乐’奖确实是实至名归。”

在《音乐家》中扮演女房东达娜什的哈萨克斯坦偶像明星阿鲁詹·贾兹勒别科娃专程从阿拉木图赶到洛杉矶接受“最佳女主角”奖，她称此次与中方合作是其人生最重要的一段经历，她也向胡军获得“最佳男主角”奖表示祝贺，希望将来与中国电影界有更多的合作机会。