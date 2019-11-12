政府总理出席哈土政府间委员会第六次会议

哈通社/努尔苏丹/11月12日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在访问土耳其框架之内，与土耳其副总统一同出席了在斯坦布尔举行的哈萨克斯坦-土耳其政府间经济委员会第六次会议。

会议期间，哈土政府间经济委员会通过了包括贸易、投资、工业、运输、教育以及医疗卫生、旅游等65个合作项目。

与此同时，双方签署了国际货物联合运输政府间协议、2019-2021年度联合经济行动协议书、以及哈萨克斯坦贸易和一体化部与土耳其贸易部之间就 «清真»食品合作方向的相互谅解备忘录等一系列合作协议。

此外，阿斯哈尔·马明同土耳其副总统出席哈萨克斯坦-土耳其经济论坛开幕式。500多名土耳其和100多哈萨克斯坦商界代表参加了此次经济论坛。

论坛框架内，双方在基础设施、运输和物流、医疗卫生、在公私合作领域交流经验等合作项目上签署了价值约150亿美元的18项文件。

具体来说，双方在哈萨克斯坦建立化妆品生产区、发展突厥斯坦市的基础设施以及在阿拉木图和卡拉干达建立综合医疗机构等一系列合作项目上达成了共识。

哈萨克斯政府总理与土耳其41家企业的领导人、哈萨克斯坦的投资商和潜在投资人进行了会面。阿斯哈尔·马明在与土耳其商界代表进行圆桌式会议上就发展两国合作事宜进行了深入探讨。

【编译：阿依波塔】