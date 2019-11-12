玻利维亚总统莫拉莱斯辞职

哈通社/努尔苏丹/11月12日 —— 据新华社报道，玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯10日宣布辞职。

据报道，当天早些时候他宣布，同意按照美洲国家组织建议，更换最高选举法院全体成员并重新举行总统选举。但武装部队和警方领导人随后分别发表声明，呼吁莫拉莱斯辞职，从而使国内局势重归稳定。

10日晚，莫拉莱斯在电视讲话中宣布，为使国内局势恢复和平稳定，他决定辞职。

据了解，在10月底举行的玻利维亚总统选举中，莫拉莱斯的得票率超过40%，且比主要竞争对手、前总统梅萨多10个百分点。根据该国宪法，莫拉莱斯可直接胜选连任。

但以梅萨为首的反对派拒绝承认选举结果，指控莫拉莱斯选举舞弊。双方支持者走上街头，爆发严重冲突，连日来导致至少3人死亡，300多人受伤。

为平息冲突，莫拉莱斯邀请美洲国家组织牵头，对大选计票进行审核。美洲国家组织日前公布初步报告，建议玻利维亚废除10月底的大选结果，并在新的选举机构监督下重新举行大选。

莫拉莱斯当地时间11日登上专机赴墨西哥政治避难。此外，另有20名玻利维亚官员也已进入墨西哥驻玻利维亚使馆避难。

据悉，莫拉莱斯2005年首次当选总统，2009年和2014年两次获得连任，今年10月再次赢得选举。他是这个南美洲国家首名印第安人总统和南美洲在任时间最久的左翼领导人。

【编辑：小穆】