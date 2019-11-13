阿富汗女学生教育计划启动仪式在布鲁塞尔举行

哈通社/布鲁塞尔/11月13日--旨在资助阿富汗女学生在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦大学接受高等教育的计划启动仪式周三在位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部举行。

我国外交部副部长罗曼·瓦西连科代表哈萨克斯坦出席活动，出席活动的人士还包括来自阿富汗、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦外交使团代表，欧洲委员会以及联合国代表，相关领域专家和媒体人员等。

在计划框架内，欧盟与联合国今年7月共同拨款200万欧元，以资助阿富汗女学生在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦大学接受教育。

根据计划，阿富汗学生们将在我国萨特巴耶夫哈萨克国立理工大学（KazNTU）、哈萨克斯坦-英国技术大学、哈萨克国立农业大学以及阿拉木图管理大学(AlmaU)四所大学的接受教育。

值得一提的是，迄今为止，哈萨克斯坦已向阿富汗提供了超过8000万美元的援助，其中包括在阿富汗各省为建设医疗和教育中心，以及重建道路和桥梁投资了350万美元。

根据联合国开发计划署数据显示，阿富汗成年女性中仅有11%曾接受过中等教育，其中19.5%获得了就业，而男性中有37%接受过中等教育，其中87%获得了就业。

2016-2017年期间，阿富汗近一半的人口生活在贫困之中。

【编译：达娜】