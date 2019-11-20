研究：电子烟对心脏健康比普通烟更有害

哈通社/努尔苏丹/11月20日 —— 据外媒报道，美国心脏协会近期召开的2019科学会议上展示的一份研究显示，电子香烟对心脏和肺的损害程度和普通香烟至少是一样的，甚至更有害。

来自斯密特心脏研究所（Smidt Heart Institute）的研究得到了以上结果。研究的主要作者雷德（Florian Rader）说：“电子香烟对心脏和肺害处如此之大不仅是因为尼古丁成分，那些用于制造烟雾的不明物质更有害。”

现阶段，各地涌现越来越多的电子香烟与肺部受损案例相关的报导，雷德认为他们找到了原因所在。

美国食品和药物管理局（FDA）近期的调查显示，2019年27.5%的高中生使用电子香烟，2018年这个比例只有20.8%。

斯密特心脏研究所的研究，对18岁～38岁间不吸烟者、电子香烟使用者和普通烟民三组受试者进行对比，分别测量他们在吸烟前后，以及进行握力练习前后流入心脏的血液情况。

雷德说，握力练习时，对氧气的需求增加，心脏的血流量也会增加，这是正常的反应。

而测试结果显示，吸普通香烟的受试者在握力练习后流量的增幅比不吸烟者小；吸电子香烟的受试者在握力练习后心脏的血流量的增幅比普通烟民更小。

“我们的研究显示，即便在无生理压力的情况下，电子香烟与冠状血管功能障碍相关。”斯密特心脏研究所公共卫生部负责人苏珊·程（Susan Cheng）说，“现在电子香烟的推广说辞都说它们是安全的，而这项发现与这正相反。”