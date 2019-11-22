阿克托别州与奥伦堡州加强双边合作

哈通社/阿克托别/11月22日—«奥伦堡—欧亚大陆的心脏»为主题的国际论坛于11月20-21日期间在俄罗斯奥伦堡州举行。

据阿克托别州政府新闻消息，此次论坛共有来自哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯等国的3000余人参加。

奥伦堡州州长丹尼斯·帕斯勒强调了与边境地区的伙伴密切合作，共同实施联合项目的重要性。

阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林则指出，俄罗斯是阿克托别州最大的贸易伙伴，并表示两国正在深化区域一体化进程。

他指出，哈俄两国两国在企业合作方面建立了密切联系，农业和社会领域的合作正在积极发展。根据今年前八个月的数据显示，阿克托别州与俄罗斯之间的双边贸易额达6.763亿美元（其中出口额为2.45亿美元，进口额为4.313亿美元），其中与奥伦堡州的双边贸易额达4820万美元（出口额-1820万美元，进口额-2990万美元）。此外，现阶段共有1084家外资企业在阿克托别州地区运作，其中534家为俄资企业。

在此方面，沃拉扎林则指出，然而两国仍然拥有巨大的合作潜力，特别是在加强运输和物流领域合作方面。

此次论坛期间更新了2020-2022年奥伦堡州政府与阿克托别州政府之间有关经贸、科学、技术、文化和人道主义伙伴关系协定的实施路线图，同时还签署了一项联合行动计划，以提高萨加尔钦-扎伊桑点过境点的通行能力。

【编译：达娜】