尼格马图林会见乌兹别克斯坦及摩尔多瓦议会议长

哈通社/努尔苏丹/11月22日—哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林出席独联体成员国议会大会第50届全体会议。

消息称，在与乌兹别克斯坦参议院（议会上院）议长谭兹伊拉·纳尔巴耶娃进行的会谈中，尼格马图林强调了积极利用议会间对话的潜力来进一步加深两国互动关系的重要性。

他强调，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫开创了哈乌关系史上的新的里程碑，而如今在现任总统托卡耶夫的领导下正在取得丰硕成果。

同时，双方均同意继续实行两国合作委员会和合作小组定期会议的互动模式，共同研究立法经验，开展联合活动，从而扩大哈乌伙伴关系的法律框架。

双方还指出，两国各州之间，特别是边境地区之间的互动日益加强，这使得两国领导人提出的有关截止2020年底前将双边贸易额增至50亿美元的任务有望实现。

此外，马吉利斯议长尼格马图林还与摩尔多瓦议会议长齐奈达·格雷恰举行会谈，就继续深化两国关系等问题进行讨论。同时，双方还指出了有望进一步加强合作的相关领域，包括使用跨里海国际运输航线加强双边互动潜力。

【编译：达娜】