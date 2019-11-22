托卡耶夫同瑞士联邦主席举行大范围会谈

哈通社/努尔苏丹/11月22日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日在总统府与瑞士联邦主席于利•毛雷尔举行了大范围会谈。

托卡耶夫说：“相信您的此次访问将促进两国之间的合作关系发展。目前，双边各领域合作关系得到了有效发展。此外，我们将进一步推动双边经贸和政治领域合作发展。”

总统指出，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为两国合作关系的加强做出了巨大贡献。他同时还强调，基于传统友谊的双边关系将继续延续。

“今天我们就国际合作框架下的主要问题进行了讨论，并重申了双方在国际议程热点问题上的共同立场。瑞士是我们重要的合作伙伴。因此，我们应保持双边合作关系的高速发展。”托卡耶夫说。

瑞士联邦主席指出了哈萨克斯坦在区域经济和政治关系发展中的重要作用。

“哈萨克斯坦对我们来说是链接亚洲与欧洲政治和经济的桥梁。目前，您的国家在世界和国际社会上有着重要作用。我们非常高兴与哈萨克斯坦一起加强亚欧大陆之间的经济和政治合作关系。”毛雷尔说。

会谈中，双方注重关注了进一步加强贸易、经济和投资合作以及在各个领域实施联合项目问题。

【编译：小穆】