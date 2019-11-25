出口民调显示约翰尼斯赢得罗马尼亚总统选举

哈通社/努尔苏丹/11月25日--据新华社报道，罗马尼亚总统选举第二轮投票24日结束。出口民调显示，国家自由党支持的候选人、现任总统约翰尼斯赢得总统选举。

根据罗马尼亚两家权威民调机构在投票结束后公布的出口调查结果，约翰尼斯分别以66.5%和64.8%的得票率领先于社会民主党主席、前总理登奇勒。

11月24日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，罗马尼亚现任总统约翰尼斯（前）在出口民调结果公布后发表讲话。

出口民调公布后，约翰尼斯在国家自由党总部发表讲话说，这是一个重要的胜利，是国家自由党对社会民主党的最重大胜利。他对参加投票的选民特别是海外选民表示感谢，并承诺将成为所有罗马尼亚人的总统。

罗马尼亚第二轮总统选举本土投票从当地时间24日7时开始，当晚9时结束，共有近4万警力维持秩序。

罗马尼亚总统选举第一轮投票本月10日举行，共有14名候选人参加竞选。在第一轮投票中，约翰尼斯以37.82%的得票率领先，登奇勒以22.26%的得票率位居第二。由于没有候选人获得超过半数选票，根据罗马尼亚选举法，得票率前两名的约翰尼斯和登奇勒进入第二轮角逐，届时候选人只要获得简单多数票即可当选。

罗马尼亚总统任期5年。约翰尼斯在2014年11月举行的总统选举第二轮投票中战胜时任总理蓬塔当选。