联合国特使：叙利亚宪法委员会是“希望的象征”

哈通社/努尔苏丹/11月25日 —— 据联合国新闻处消息，联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森（Geir Pedersen）今天在向联合国安理会通报情况时表示，叙利亚宪法委员会的成立可能是解决该国冲突的“敲门砖”。

叙利亚宪法委员会的谈判于10月底在日内瓦举行，共有150名与会者参加，包括政府、反对派和民间社会分别提名的50名代表。

彼得森表示， 宪法委员会的成立对于叙利亚人民来说是希望的标志，也是叙利亚各方就一个破碎国家的未来开始直接对话的机会。

这是五年来该国政府与反对派第一次面对面的会谈，也是第一次同时将民间社会包容在内的会谈。

彼得森表示，推动议程并不容易。意见分歧相当之大，痛苦的记忆时常显现出来，有时人们很难控制自己的感情。但大家都在争取将对话坚持下去。

彼得森敦促委员会成员和国际社会为叙利亚人民的利益采取行动。

他说:“我坚信，随着宪法委员会的成立，政府和反对派将能够及时建立关系，暴力将会减少，当地和地面的条件将会改变，最终将会出现一个全面和决定性的解决方案，造福于所有叙利亚人。”

他表示：“领导和拥有这一进程的叙利亚人必须抓住委员会成立提供的机会。为了叙利亚人民，他们和我们所有人都必须围绕这一目标建立一种相互加强的动力。”

美、俄立场

美国叙利亚问题特使詹姆斯·杰弗里（James Jeffrey）在安理会发言中强调停火的必要性。他呼吁国际社会对叙利亚政府施加压力。

根据安排，叙利亚宪法委员会会议将在下星期一于日内瓦恢复进行。

俄罗斯常驻联合国代表团代办德米特里•波利扬斯基（Dmitry Polyanskiy）在发言中表示，希望会议将“在建设性的气氛中”进行。他表示，试图干涉委员会的工作，或将违背或不反映叙利亚国家利益的解决办法强加给叙利亚人是不可接受的。强加人为的最后期限或只向一方提出让步的要求也是不可接受的。