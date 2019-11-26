托卡耶夫：首任总统的外交政策将得到延续

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 哈萨克斯坦总统托卡耶夫26日在会见多国驻哈外交使节时表示，哈萨克斯坦将继续延续首任总统纳扎尔巴耶夫的外交政策。

总统在讲话中说：“尊敬的女士们和先生们！为达到重要的战略目标，需要具备有利的外部条件。在首任总统的远见政策下，哈萨克斯坦在国际社会上的剩余不断增长，国家也适应了全球形势。2019年，我国举行了充满富有成果的多个会晤。为进一步加强建设性合作，我对俄罗斯、乌兹别克斯坦和中国进行了正式访问。根据计划，年底前我还将访问吉尔吉斯斯坦和德国。”

总统还指出，当选总统后，他还出席了上合组织、亚信会议、欧亚经济联盟和独联体等组织的峰会，并在联合国第74届大会上发表了讲话。期间，还同多个国家领导人举行了会晤。

据总统介绍，韩国、格鲁吉亚、亚美尼亚、蒙古国、白俄罗斯和瑞士等国家领导人今年对哈萨克斯坦进行了访问。这些访问和会晤为加强相互合作和确定主要合作方向创造了机会。

“我想特别强调，首任总统纳扎尔巴耶夫的外交政策将得到继续延续，并将进一步发展。首任总统是国家发展的奠定者，当代杰出的政治家。他为国际反核运动和加强国际安全做出了巨大贡献。”托卡耶夫说。

【编译：小穆】