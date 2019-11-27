伊德里索夫大使向哈驻苏格兰新任名誉领事颁发证书

哈通社/阿伯丁/11月27日—哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫前往苏格兰阿伯丁进行工作访问。

在该市市政府举行的仪式上，伊德里索夫大使向英国驻哈萨克斯坦新任名誉领事威廉·杨转交由哈萨克斯坦外交部颁发的证书。

据哈驻英国大使馆消息称，哈萨克斯坦驻苏格兰名誉领事的任命是哈萨克斯坦与英国石油和天然气城市阿伯丁密切合作的合理延续。

值得一提的是，自2002年以来，阿特劳州与阿伯丁之间的伙伴关系呈现积极态势。近年来，阿伯丁为阿特劳加入世界能源伙伴城市组织（WECP）提供支持，两市正式建立友好城市关系，并签署谅解合作备忘录，批准通过了2019-2020年联合合作路线图。

在对苏格兰进行访问框架内，哈萨克斯坦大使还会见了阿伯丁主教务长、议员巴尼·克罗克特，阿伯丁官员和企业高管。

会谈中，伊德里索夫大使就哈萨克斯坦新任名誉领事主要职能进行介绍，并谈到了阿伯丁与阿特劳在畜牧业、教育和渔业等领域发展合作的现状和前景。除此之外，双方还就有关在在海水淡化和处理设施建设方面实施联合项目前景，以及发展双边中学之间的直接联系等展开讨论。

【编译：达娜】