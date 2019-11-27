哈萨克斯坦央行发行新纪念银币

哈通社/努尔苏丹/11月27日 --哈萨克斯坦中央银行27日发行《Quraq kórpe》以及《Kόbelek. Lasiommata maera》纪念币。

据央行新闻消息，面值为500坚戈的《Quraq kórpe（哈萨克民族拼布毯）》银质纪念币属于央行发行的主题为《大草原珍宝》系列；

而面值为100坚戈和200坚戈的《Kόbelek. Lasiommata maera（毛眼蝶）》纪念币则属于《哈萨克斯坦动植物》系列，由德国银制造。

《Quraq kórpe》纪念币由925纯银打造，净重31.1克，直径38.61毫米，依照精制硬币（proof）标准制作，总发行1500枚；

面值为200坚戈《Kόbelek. Lasiommata maera》纪念币由镍合金打造，净重15克，直径33毫米，依照半精制硬币（рrооf-like）标准制作，总发行5000枚；

面值为200坚戈《Kόbelek. Lasiommata maera》纪念币由镍合金打造，净重11.17克，直径31毫米，依照类精制硬币（brilliant uncirculated）标准制作，总发行2万枚。

据悉，银质纪念币以纪念品包装形式发行，并附由央行颁发的哈萨克语、俄语和英语质量编号证书。

另外，纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：达娜】