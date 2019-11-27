哈吉两国元首签署一系列重要文件

哈通社/比什凯克/11月27日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫27日在比什凯克举行会谈后签署了两国政府间一系列重要文件。

双方签署了以下文件：

1. 《哈萨克斯坦共和国总统与吉尔吉斯斯坦共和国总统联合声明》；

2. 《哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦2020-2022年合作方案》；

3. 《哈吉最高国家间理事会第五次会议决议》；

4. 《哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦政府间移民领域合作协议》；

5. 《关于在“卡拉苏”机动汽车过境点和“阿赫特列克”机动汽车过境点建造新的桥梁，以及修缮当前使用的桥梁哈吉政府间联合行动协议》；

6. 《哈萨克斯坦财政部与吉尔吉斯斯坦政府下属经济犯罪国家委员会之间关于打击经济和金融犯罪合作协议》；

7. 《哈吉国防部间关于在军事机场军事飞机起降，以及机场科技保障和保护协议》；

8. 《哈吉卫生部间合作协议》；

9. 《哈萨克斯坦贸易和一体化部与吉尔吉斯斯坦政府下属环境和科技安全国家委员会间关于在计量监督领域交流经验合作备忘录》；

10. 《哈萨克出口国有公司与吉尔吉斯斯坦投资促进和保护署间投资项目促进和落实协议》。

【编译：小穆】