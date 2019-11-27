哈吉两国元首召开联合新闻发布会

哈通社/努尔苏丹/11月27日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫就双边会晤结果召开联合新闻发布会。

托卡耶夫指出了他此次对吉尔吉斯斯坦进行的国事访问的重要意义，并强调双方有着紧密的传统友谊合作和深深的历史文化根源。

哈萨克斯坦总统还表示，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫为双边盟友和战略伙伴关系发展做出了巨大贡献。

“2017年，纳扎尔巴耶夫和吉恩别科夫签署了哈吉国界划界条约。这展现了两国在国际社会上的友好睦邻精神。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，作为哈萨克斯坦总统，他将注重关注哈吉双方多边合作关系的发展。

总统还表示，今天的会谈中，双方注重讨论了经贸和投资领域的合作。

据此前报道，托卡耶夫总统27日中午抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，吉尔吉斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫在机场迎接托卡耶夫的到来。访问框架下，一同前往“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念馆，政治迫害受害者纪念碑献花致哀。

随后，两国领导人还前往吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯•艾特玛托夫陵墓敬献花圈。

两国元首会谈后签署了一系列重要文件。

【编译：小穆】