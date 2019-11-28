集安组织外交部长理事会、国防部长理事会和安全会议委员会联席会议在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/11月28日—哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德、国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫以及安全会议秘书哈勒穆汗别克•哈斯莫夫日前出席在比什凯克举行的集体安全条约组织（CSTO）成员国外交部长理事会、国防部长理事会和安全会议委员会联席会议。

据外交部新闻消息，会议就集安组织过去一年的相关工作、国际和区域形势，以及成员国间合作的广泛问题等进行了讨论。

会议期间，各国代表审议了集安组织集体安全理事会关于改善国际互动与合作以确保全球和区域安全的声明草案、外交部长关于努力稳定中东和北非局势的声明，以及2020年集安组织联合政治声明清单汇编。

据悉，这些文件旨在规范有关开发国防项目的联合工作秩序，以及有关建立发展集安组织成员国军工综合体的联合组织。文件将提交至定于11月28日举行的集安组织集体安全理事会会议进行最终审议和批准，届时，各成员国元首将出席会议。

会议在传统的友好和建设性气氛中举行。

集安组织成员国外交部长理事会、国防部长理事会和安全会议委员会下届联席会议将定于2020年在俄罗斯举行。

值得一提的是，集安组织创立于2002年，其成员国包括哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯以及塔吉克斯坦。

【编译：达娜】