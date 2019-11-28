吉国总统：集安组织集体安全理事会就议程所有问题达成了共识

哈通社/比什凯克/11月28日 —— 吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫28日在比什凯克召开的集体安全条约组织集体安全理事会会议上表示，与会者就议程所有问题达成了共识。

吉尔吉斯斯坦总统表示，小范围会谈中，各国领导人就基于建设性和相互信任精神的议程所有问题进行了深入讨论，并就区域和国际安全热点问题交换了意见。根据会议结果，与会者就所有问题达成了共识。

“会议就组织工作成果进行了总结，还通过了现代威胁和挑战应对措施，并确定了未来工作方向。吉尔吉斯斯坦担任轮值主席国期间，为提升集安组织在国际社会上的地位进行了积极的工作。”吉恩别科夫说。

据他介绍，集安组织危机应对中心目前完成了法律注册进程，并在军事、军事-经济和军事-技术合作领域落实采取了实际步骤。

“组织举行了大型军事演习。根据成果，集安组织各成员国武装力量调解了相互行动，进一步加强了军事备战水平。”吉恩别科夫说。

据悉，集安组织集体安全理事会会议28日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统艾莫马利•拉赫蒙、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬出席。

集安组织集体安全理事会下次会议将于2020年在俄罗斯举行。

【编译：小穆】