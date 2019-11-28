世卫组织发布艾滋病毒检测新准则

哈通社/努尔苏丹/11月28日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天发布了新的“艾滋病毒检测服务综合准则”，旨在为全球810万仍未得到诊断的艾滋病毒携带者提供帮助。

世卫组织总干事谭德塞表示，在过去十年，艾滋病流行疫情的面貌已经发生巨变，接受治疗的人数比以往任何时候都要多，但是许多人仍没有得到诊断，因此无法得到所需的帮助。世卫组织新的艾滋病毒检测准则旨在彻底改变这一状况。

世卫组织表示，艾滋病毒检测是确保人们及早得以诊断并开始治疗的关键。良好的检测服务还可以确保让艾滋病毒检测结果为阴性的人获得适当、有效的预防服务。这将有助于减少每年新增的170万感染病例。

世卫组织在12月1日世界艾滋病日和12月2日至7日在卢旺达基加利举行的非洲艾滋病和性传播传染病国际会议到来之际发布了这些准则。目前，所有艾滋病毒感染者中有四分之三的人生活在非洲地区。

这些准则提出了一系列创新方法来应对当代社会的需求：

•世卫组织鼓励所有国家采用标准的艾滋病毒检测策略，即通过三次连续的反应性检测来确定诊断结果是否为阳性。以前，大多数高负担国家都使用两次连续检测。新方法可以帮助各国在艾滋病毒检测中获得最大程度的准确性。

•世卫组织建议各国通过艾滋病毒自我检测作为诊断的途径，因为新的证据显示，艾滋病毒感染风险较高且未进行临床检测的人更有可能通过这一方法得到检测。

•世卫组织还建议通过基于社交网络进行艾滋病毒检测，以覆盖高风险但较少获得检测服务机会的关键人群。这一人群包括与同性恋男子、毒品注射者、性工作者、变性人群以及囚犯。这些“关键人群”及与之有关的人占新增艾滋病毒感染病例的50％以上。例如，针对刚果民主共和国143名艾滋病毒检测呈阳性人群中的99位社交网络联系人进行的艾滋病毒检测显示，有48％的人呈阳性。

•通过以同伴为主的数字通信技术，例如短信和视频，可以创造对艾滋病毒检测服务的需求，并增加其接受度。在越南，一些外联人员向大约6500名«关键人士»提供了在线咨询服务，其中80％的人被转介进行检测，95％的人接受了检测。接受咨询的人中有75％从未与同伴或外联人员进行接触。

世卫组织建议社区关注通过非专业提供者为欧洲、东南亚、西太平洋和东地中海地区的相关国家的人群提供快速检测服务，这些国家仍在使用基于实验室的蛋白质印迹法，即免疫印迹试验（Western Blot）。在吉尔吉斯斯坦，使用此前的方法进行艾滋病诊断需要4-6周，而现在仅需1-2周，而且由于政策变更而让检测更加可以负担。

•在产前护理期间使用艾滋病毒/梅毒双重快速检测作为首次艾滋病毒检测可以帮助各国消除这两种病毒通过母婴传播。这是造成全球死产的第二大原因。世卫组织还鼓励对艾滋病毒、梅毒和乙型肝炎病毒进行更综合的检测。

世卫组织表示，这些新准则可以帮助各国加速进步，并更有效地应对不断变化的艾滋病毒流行疫情。

数据显示，截至2018年底，全球有3670万艾滋病毒感染者，其中有79％的人已被确诊，62％的人在接受治疗，53％的人通过持续治疗降低了体内含有的艾滋病毒水平，以此显著降低了艾滋病毒传播的风险。