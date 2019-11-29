韩联社：朝媒报道金正恩参观超大型火箭炮连射

哈通社/努尔苏丹/11月29日 -- 据韩联社消息，朝中社29日报道，国务委员会委员长金正恩前一天现场参观超大型火箭炮连发试射并对试射结果非常满意。朝鲜今年四次试射超大型火箭炮，此次是首次对外宣称“连发试射”。

报道称，通过旨在最终检查超大型火箭炮的战斗适应性的连发试射，证明了该武器系统的军事技术优越性和可靠性。分析认为，朝军的超大型火箭炮已进入最终验证性能阶段。

韩国联合参谋本部（联参）28日表示，韩军发现朝鲜于当天下午4时59分许从咸镜南道连浦地区向半岛东部海域发射疑似超大型火箭炮炮弹的2枚近程武器。朝方此次发射的武器飞行约380公里，飞行高度约97千米，两枚之间的发射间隔约30秒。

这是朝鲜今年第13次发射飞行器，其中推测为口径600毫米的超大型火箭炮分别于8月24日、9月10日、10月31日进行发射。专家认为，10月31日发射火箭炮时间隔3分钟以上，当时尚未达到连发阶段。

与上次相比，朝鲜此次发射的火箭炮飞行距离、高度均有所提高，时间间隔缩短到30多秒，连射性能得以验证。另外，朝媒此次在报道中称，金正恩对发射进行了“参观”，不同于此前的“现场指导”。报道还透露，人民军总参谋长朴正川陪同金正恩参观，劳动党军需工业部第一副部长李炳哲、副部长金正植（音）、国防科学院领导干部张昌河、全日浩在现场迎接金正恩。

据分析，金正恩本月23日视察昌麟岛防御部队和海岸炮连阵地时下令试射，昨日又参观超大型火箭炮试射，其用意是在朝美无核化谈判期限将至之际，通过低强度挑衅加剧半岛紧张，向韩美施压。