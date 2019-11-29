托卡耶夫总统会见法国大型企业代表团

哈通社/努尔苏丹/11月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府会见了由哈法商务委员会法方主席伊夫-路易·达里卡里尔率领的代表团。

托卡耶夫指出，法国是哈萨克斯坦在欧盟国家当中最主要的合作伙伴，哈方高度重视双边合作关系发展。

“两国之间的相互合作关系处于稳定及高水平。我们认为，法国总统埃马纽埃尔·马克龙即将对哈萨克斯坦进行的访问将为两国合作发展带来新的动力。”总统说。

据总统介绍，目前共有160多家法资大型企业在哈萨克斯坦境内运营当中。2018年，哈法双边贸易总额增长32%，达到了45亿美元。而今年1-9月，双边贸易总额已达34亿美元，同比增长5.5%。截至目前，法国向哈萨克斯坦经济投资了160亿美元。

托卡耶夫总统向法国商业代表介绍了哈萨克斯坦为进一步改善经商和投资环境领域进行的有效工作，并邀请他们积极参与农工综合体和经济其他领域的联合项目。

此外，总统还就哈萨克斯坦农业、创新科技、旅游、交通运输和教育领域的发展前景进行了介绍，并邀请法国投资商加强金融领域的合作和积极参与阿斯塔纳国际金融中心的工作。

哈法商务委员会法方主席伊夫-路易•达里卡里尔表示，法国投资商对在哈萨克斯坦落实一系列联合项目有着浓厚的兴趣，并愿意与哈萨克斯坦政府建立合作。

【编译：小穆】