德国社民党选出新主席 或退出执政联盟

哈通社/努尔苏丹/12月1日 —— 据人民网消息，德国社会民主党（社民党）11月30日选举出新任主席诺贝特·瓦尔特-博尔扬斯和萨斯基娅·艾斯肯，两人或将带领社民党退出德国执政联盟。

当天选举中，瓦尔特-博尔扬斯和艾斯肯获得53.06%选票，战胜现任财政部长奥拉夫·朔尔茨和他的竞选搭档克拉拉·盖维茨，后者获得45.33%选票。选举结果将在12月6日至8日举行的社民党全国代表大会上得到最终确认。结果确认后，两人将以双主席形式领导社民党。

瓦尔特-博尔扬斯和艾斯肯长期对德国执政联盟持批评态度，主张社民党应与执政伙伴联盟党（由基民盟和基社盟组成）重新讨论组阁协议，如果联盟党拒绝谈判，社民党应退出执政联盟。瓦尔特-博尔扬斯胜选后说，将在社民党全国代表大会上与党员一起设定谈判重点议题。

此间分析人士表示，一旦社民党退出执政联盟，现任总理默克尔领导的政府将沦为«议会少数派»，可能触发提前举行联邦议院选举。默克尔去年10月宣布将于2021年总理任期结束后退出政坛；同年12月，克兰普-卡伦鲍尔当选基民盟主席，接替已担任该职18年的默克尔。如果提前选举，或将意味着默克尔政治生涯提前结束。

德国2017年9月联邦议院选举后，经历半年组阁谈判，联盟党与社民党组成大联合政府。社民党是德国最老牌政党之一，第二次世界大战结束后多次执政，包括与联盟党组成大联合政府。但在近年来的全国和地方选举中，社民党成绩一路下滑，2017年联邦议院选举得票率创最低纪录。

瓦尔特-博尔扬斯是一名经济学家，2010年至2017年担任北莱茵-威斯特法伦州经济部长。艾斯肯是一名信息技术专家，2013年起至今在联邦议院担任议员。