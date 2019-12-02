美国多地遭暴风雪袭击 交通受严重影响

哈通社/努尔苏丹/12月2日 —— 据中新网消息，近日，美国广大地区持续遭暴风雪袭击，从加利福尼亚州到中西部各州和东岸都受影响，严重妨碍陆路和航空交通，将近4000趟航班取消或延误，数百万人感恩节假期的回家的计划被打乱。

据报道，感恩节是美国一年中交通高度繁忙的日子之一，估计约有5500万人计划开车或搭飞机外出旅游。美国在11月28日感恩节前就已出现数场暴风雪，中西部地区在感恩节结束后的周末仍持续大雪，严重影响佳节后的航空行程；多州主要道路也因被大雪截断而被迫关闭。

美国国家气象局指出，这场暴风雪目前正向东部移动。纽约部分地区、新泽西州和康涅狄格州1日早上起被列为暴风雪监察地区，预计会有15厘米至30厘米的积雪；纽约市政府也早已为可能出现的交通混乱，以及街道除雪等做好应对准备。

纽约市紧急事务管理专员克里斯威尔提醒民众，这几天的交通很可能会很混乱。“我劝请星期一需要通勤的人，尽量使用地铁。”

此外，美国国家气象局也说，中西部以南的密西西比河下游、田纳西州和俄亥俄谷预计周末会有雷暴雨。

据美国媒体报道，感恩节前后的多场暴风雪，至今已导致两名儿童死亡，一人失踪。其中，两名小死者是和家人趁感恩节假期到亚利桑那州凤凰城探亲时，汽车被泛滥的溪流困住后，不幸被急流冲走身亡的。

另外，一架小型客机11月30日在南达科他州坠毁，导致9人丧命，其中包括2名儿童，此外还有3人受伤。目前该飞机坠毁的原因还在调查中，不过据信与恶劣天气有关。事发时当地正发布冬季风暴警告，不仅天降大雪，风速也最高达每小时40英里(约每秒17.8米)，当局建议民众待在家中避免外出。