哈萨克斯坦选手参加上合昆明马拉松赛

哈通社/昆明/12月3日 – 哈萨克斯坦田径运动员阿米尔·巴依图卡耶夫和米哈伊尔·卡拉希洛夫参加了在中国西南部城市昆明举行的上海合作组织第四届马拉松赛。

在参赛的两位选手中，阿米尔·巴依图卡耶夫以2小时35分钟的成绩完成了42公里195米的赛程。

在接受哈通社记者采访时，阿米尔就本次马拉松赛事的赛道等情况分享了自己的感受。

«由于海拔的原因，在昆明的这场马拉松对我而言不是很轻松。这里的海拔高度在2000米。此外，乘坐长时间的飞机，以及时差等，都对比赛结果有一定的影响。但总体来说，这场比赛的结果我个人还是很满意的。»他说。

此次赛事共有来自35个国家和地区的20000名选手参赛，赛事设全程马拉松、半程马拉松、大众健康跑、上合家庭跑四个组别，其中全程马拉松选手共5000人，半程马拉松选手共7000人。

来自埃塞俄比亚的3名选手包揽了男子全马前三名，其中图鲁以2小时13分18秒的成绩夺冠；埃塞俄比亚的塞夫以2小时32分54秒的成绩获得女子全程马拉松冠军；中国选手钱家艳以1小时20分20秒的成绩获得女子半程马拉松冠军。

上合马拉松是由上海合作组织秘书处发起的一项马拉松赛事，自2016年以来已连续举办4届，并在今年7月被国际田联授予«国际田联铜标赛事»。

【编译：木合塔尔·木拉提】