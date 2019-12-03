托卡耶夫总统在总统府会见卡塔尔中央银行代表团

哈通社/努尔苏丹/12月3日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统在总统府会见了到访的卡塔尔中央银行行长阿卜杜拉·本·萨乌德·阿勒-塔尼一行。

据总统府新闻局消息，会谈中，双方就金融领域的相互合作、投资及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）等内容进行了讨论。

托卡耶夫总统强调指出，卡塔尔央行代表团此次访问哈萨克斯坦，将对两国关系的发展带来积极影响。

“今年4月我曾同卡塔尔埃米尔在杜尚别举行会晤。当时，我们就进一步加强双边合作达成了共识。我还要请他在合适的时候访问哈萨克斯坦的首都。因此，我认为诸位此次访哈有着非常重要的意义。”托卡耶夫说。

卡塔尔中央银行行长向我国总统转达了该国领导人及人民的问候。

“众所周知，两国之间的相互关系一直保持着高位发展。此次访问哈国，也是为了对这一进程提供实际支持。卡塔尔与哈萨克斯坦之间在金融领域建立了深厚而紧密的合作关系，在银行、金融和投资领域相互开展有效的互动。昨天，我们就在阿斯塔纳国际金融中心设立卡塔尔大型银行办事处的问题进行了商议。”阿卜杜拉·本·萨乌德·阿勒-塔尼说。

他还表示，两国首都之间尽快开通直航航班，将有利于双方在经贸和投资方面的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】