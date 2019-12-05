分析人士：托卡耶夫总统访德之行将对两国合作带来积极影响

哈通社/努尔苏丹/12月5日 –德国驻中亚代表处首席项目官埃塞勒·图尔森别科娃表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫对德国进行的正式访问将对两国之间各领域合作带来积极的影响。

“哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫对德国进行的正式访问，将对双边关系的发展产生积极影响。对于德国而言，哈萨克斯坦是其在中亚地区最重要的战略合作伙伴。包括德国在内的欧洲投资商，在进入中亚时，都会首先选择哈萨克斯坦为第一站，之后再通过哈萨克斯坦进入其他周边国家市场。”她说。

据其介绍，对于欧洲资本而言，这是他们能够在中亚地区站稳脚跟的最佳选择。

她还指出，哈萨克斯坦稳定的投资环境，为众多德国企业带来了便利的投资条件。而随着哈乌两国边境开放程度的加深，中亚市场正在吸引更多的德国企业投入关注。

“有基于此，哈萨克斯坦总统的此次访问，将加强哈萨克斯坦在德国的地位，并增进两国之间的相互合作，在维持过去良好的关系的同时建立新的合作关系。”她说。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫将于12月5~6日对德国进行正式访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】