政府总理出席奇姆肯特纺纱厂投产仪式

哈通社/努尔苏丹/12月5日 —— 据总理官网消息，正在对突厥斯坦州进行工作视察的政府总理阿斯哈尔·马明5日在奇姆肯特市出席了纺纱厂投产仪式。

据了解，该纺纱厂项目由哈乌两国政府间签署的协议框架下，哈萨克斯坦投资基金控股公司和“Alliance Textile”乌兹别克斯坦轻工业协会联营企业“Alliance”工商会有限公司联合落实。

总理在讲话中说：“哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫曾下达了关于推动‘简单物品经济’发展的工作任务。这将促进我国轻工业的发展。目前，我们已看到初步成果。”

马明表示，奇姆肯特纺纱厂的投产将推动我国纺织业的发展。

“托卡耶夫总统多次指出了在经济非原料领域吸引外国投资商的重要性。考虑到乌兹别克斯坦在纺织业领域的丰富经验，哈乌两国政府于今年6月22日在塔什干举行的哈乌政府间理事会第18次会议框架下签署了恢复奇姆肯特市纺织产业集群的协议。”总理说。

纺纱厂为当地创造了120多个新的工作岗位。投产后，纺纱厂棉纤维的年加工量将达6000吨。此外，乌方投资商为该项目投资了46亿坚戈资金。

根据恢复奇姆肯特纺织产业集群项目，另有2家纺织厂将恢复投产。这将哈萨克斯坦棉花产量增加至2倍以上，并创造800多个新的工作岗位。

视察期间，总理还到访了位于该州卡兹胡尔特县的“CG Foods Central Asia”速食产品加工厂。

据了解，CG Foods公司对该食品加工厂投资了57亿坚戈资金，并为当地创造了300多个工作岗位。目前，该厂年产量为4.5千吨，生产进程完全使用哈萨克斯坦原料。此外，该厂产品不仅满足国内市场，还出口至国外市场。

【编译：小穆】