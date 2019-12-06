托卡耶夫总统会见德国工商界代表

哈通社/柏林/12月6日 – 正在德国进行正式访问的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统5日在柏林会见了一批德国工商界代表。

据总统府新闻局消息，在同德国科乐收（CLAAS Group）公司监事会主席卡特里娜·科拉斯-莫勒黑泽尔举行的会晤中，双方就联合投资计划的落实问题进行了讨论。

德国科乐收公司通过CT Agro分销网络，在哈萨克斯坦从事农业机械设备的销售和相关服务项目。

“我们的主要战略，是实现外来投资的多元化。我们期待能够在投资领域成为德国的关键战略合作伙伴。”托卡耶夫总统说。

卡特里娜·科拉斯-莫勒黑泽尔则表示，科乐收公司不仅愿同哈萨克斯坦大型企业开展合作，也期待能够与中型企业实现合作业务的发展。

在同德国林德集团（Linde AG）公司执行副总裁克里斯蒂安·布鲁赫举行的会晤中，双方就该公司正在哈萨克斯坦进行中的投资计划以及未来的合作方案等内容进行了讨论。

“今天我与默克尔总理和施泰因迈尔总统举行了高规格的会晤。相信这些会晤将对双边合作带来积极影响。”托卡耶夫说。

克里斯蒂安·布鲁赫则表示，林德集团参与了2013年安塞乐米塔尔铁米尔套公司天然气生产计划的落实，并为该项目投资了9500万欧元。

托卡耶夫总统随后在其官方推特上写到：“我今天同德国多个大型企业的代表举行了会晤，并邀请他们积极参与在哈萨克斯坦的各项计划。这将为我国经济多元化、创造就业广为和引进先进德国技术创造诸多可能性。”

【编译：木合塔尔·木拉提】