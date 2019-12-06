哈萨克斯坦和土耳其工业联合会签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/12月6日-- 在安卡拉举行的“Turk-Is”土耳其工会联合会第23届研讨会框架之内，哈萨克斯坦工会联合会主席耶尔阿勒·托合詹诺夫与土耳其工会联合会主席埃尔格云·埃塔来之间签署了合作备忘录。

托合詹诺夫在与土耳其同仁会晤期间表示，自哈萨克斯坦成为国际劳工组织成员国之后，哈萨克斯坦的社会伙伴关系和工会运动均得到了迅速发展。社会伙伴关系之间就社会、经济和劳动问题进行的三方协议有效减少了社会矛盾。在这方面， 工会联合会具有重要作用。

同时，他还强调指出了哈萨克斯坦和土耳其的工业联合会在加强两国企业和工人关系、以及加深了解方面的作用。

会晤期间，双方就社会伙伴关系的发展、就业以及与失业作斗争的积极政策、调节社会和劳资关系以及劳动安全等合作的主要方向进行了探讨。同时，就专业培养工会联合会领导人方面进行联 会晤期间，双方就社会伙伴关系的发展、就业以及与失业作斗争的积极政策、调节社会和劳资关系以及劳动安全等合作的主要方向进行了探讨。同时，就专业培养工会联合会领导人方面进行联

合项目方面达成了共识。

除此之外，托合詹诺夫在此次访问框架之内，与国际工会联合会欧洲委员会主席、阿塞拜疆工会联合会副主席、乌兹别克斯坦工业联合会主席等其他国家代表进行了一系列会谈，并就未来国际合作前景进行了探讨。

【编译：阿依波塔】