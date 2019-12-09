迪玛希的粉丝们将纽约机场变成了哈萨克斯坦国旗的海洋

哈通社/纽约/12月9日 – 为迎接迪玛希而来的各国粉丝，8日将纽约肯尼迪国际机场变成了鲜花和哈萨克斯坦国旗的海洋。

纽约肯尼迪机场自建成以来，已经见证了大量国际知名人士的到访和许多历史事件的发生，但一位来自哈萨克斯坦的歌手，在这里受到如此盛大的欢迎，或许还是有史以来的头一遭。

当地时间12月8日，来自世界各地的上百粉丝，聚集在这座机场，举着哈萨克斯坦的国旗和鲜花，迎接他们喜爱的歌手——迪玛希·库达伊别尔艮的到来。

这些来自各个国家的粉丝中，既有年轻人，也有老人。

许多粉丝不停挥舞着天蓝色的哈萨克斯坦国旗，举着印有歌手照片的海报，以及用各种不同的语言书写的祝福、支持横幅。

当迪玛希走出通道时，粉丝们开始欢呼并通过各种方式表达自己的喜悦与对迪玛希纽约演唱会成功的祝福。

虽然经历了长时间的飞行而明显感到了疲惫，但见到这些支持者后，迪玛希也表现的非常的兴奋和开心。

和往常一样，这位谦逊的歌手尽可能的与周围的粉丝们打招呼，与他们合影留念，接受粉丝的祝福并向他们表示感谢。

在美国哈萨克斯坦文化日框架下，迪玛希将于12月10日在美国巴克萊中心（Barclays Center）举办«ARNAU巡回演唱会»。

演唱会的门票在一个半月前便已售罄，预计当晚将有来自51个国家的粉丝们前往现场观看。

【编译：木合塔尔·木拉提】