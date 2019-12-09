哈萨克斯坦从冲突地区接回妇女儿童并使其重返社会的经验受到联合国关注

哈通社/纽约/12月9日 – 联合国成员国、国际非政府组织以及联合国下属机构的130多位代表，12月4日出席了由哈萨克斯坦常驻联合国代表处组织的主题为《哈萨克斯坦从冲突地区遣返本国公民及使他们重返社会的经验》的圆桌会议。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫在会上表示：“‘朱桑’进程不仅仅是人道主义救援行动，它也是被国际社会所认可的反恐战略行动：通过矫正和重返社会的方式，我们得以阻止这些公民进一步走向激进化。”

哈萨克斯坦外交部代表在会上，向与会成员们介绍了主要为了解救被困在冲突地区的女性和儿童而采取的遣返措施的详细情况。在这项行动的框架下，从叙利亚接回了595名哈萨克斯坦公民，其中超过400人是未成年人。今年11月27日，又有14名儿童被从伊拉克接回哈萨克斯坦。

阿什克巴耶夫就联合国儿童基金会 、国际红十字会、伊拉克和美国政府以及其他合作伙伴为这一行动的顺利实施提供的帮助表示了诚挚的感谢。

随后，阿什克巴耶夫详细的介绍了对这批返回祖国的人员所进行的心理疏导和帮助其重返社会而开展的工作情况。

他表示，这一系列的工作是复杂而建设性的：孤儿、家庭成员残缺的孩子、单亲母亲和父亲——不同的情况得到了不同的分析和针对性的疏导。相关人员在位于阿克套市的疏导中心接受专业的医疗帮助，由40多名宗教人士和17名心理学专家组成的工作团队为其提供支持。

“在全球冲突和纷争激化的当下，必须建立保障儿童在没有恐惧、没有暴力和充满希望的环境下生活的措施。我们必须努力帮助每一个陷入这种困境的儿童，否则它将导致更多的激进化和新的威胁的发生。”阿什克巴耶夫说。

联合国反恐办公室、联合国秘书长儿童与武装冲突问题特使办公室、联合国儿童基金会高级代表，以及美国、伊拉克、土耳其、乌兹别克斯坦和其他国家驻联合国代表团领队等均在会议上发表了讲话。

代表们在发言中对哈萨克斯坦的有效举措表达了支持，并就这一经验对解决相关问题所带来的领导性的启示做出了高度评价。与此同时，各方还倡议进一步研究和借鉴哈萨克斯坦模式的积极意义。

圆桌会议期间，播放了关于从叙利亚和伊拉克接回哈萨克斯坦儿童的救援行动的纪录片。

【编译：木合塔尔·木拉提】