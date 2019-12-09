哈萨克斯坦将贫困线提升至最低生活保障标准水平

哈通社/努尔苏丹/12月9日--马吉利斯（议会下院）议员古丽莎拉•阿布德哈勒科娃今日在马吉利斯（议会下院）政府时段，就贫困线提升至最低生活保障标准水平发表了讲话。

阿布德哈勒科娃表示，哈萨克斯坦的贫困线是最低生活保障标准的70％（20 789坚戈）。国际专家指出，贫困线的最佳标准是最低生活保障标准。国家机构平衡的财务和经济模型是将贫困线上调的基础。并且，最低生活保障标准应满足人民实际的基本生活需求。这项工作已经开始，社会补助金从今年的4月1日开始上涨了50%至70%（从14849提高至20789），向低收入家庭的每一个孩子发放的补助金为20789坚戈。

与此同时，她还指出了社会补助金发放制度的短板。

据其表示，新制度大体上基本完善，但也有部分短板需要慎重考虑。向低收入人群提供社会补助有可能引发预料之外的问题发生。首先，政府还未完全做好相应准备。第二，低收入人群长期获得社会补助金有可能会对社会产生依赖心理，减少求职者，为获取补助金使用其他各种手段等问题。

同时，她还指出地方政府在帮助低收入家庭解决问题时，应更多的关注问题的根本。当前已采取相应措施，以解决上述问题。

【编译：阿依波塔】