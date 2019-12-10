马明对美国进行的工作访问：美国农业界代表将投资哈萨克斯坦

哈通社/华盛顿/12月10日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对美国进行的工作访问框架内，与美国农业界代表进行了会面，并就关于在哈萨克斯坦开设肉类加工企业和灌溉系统方面达成了共识。

据悉，政府总理在与泰森食品（Tyson Foods Inc.）公司的领导人会晤期间，就在哈萨克斯坦实施现代农业多用途产业发展计划签署了协议。

根据签署的协议，第一阶段计划将在哈萨克斯坦建设一座现代化肉类加工中心。肉类加工中心的建立不仅可以满足哈萨克斯坦市场的需求，还能将肉类产品送往外国市场，从而可以保障将2020年的农业收入突破10亿美元。

除此之外，政府总理还前往美国内布拉斯加州奥马哈与金属加工&农业灌溉设备公司（Valmont Industries）的领导人进行了会晤。

会晤期间，双方就灌溉机械化、电信、可再生能源、基础设施的建设问题以及在农业科学和教育领域的合作前景进行了探讨。

根据会谈结果，双方就关于提高哈萨克斯坦有效灌溉和农业生产力方面签署了协议。

马明表示，使用金属加工&农业灌溉设备公司（Valmont Industries）的先进技术可以有效促进创建农作物生产和牲畜饲养的饲料基地方面工作。

政府总理马明表示，哈萨克斯坦计划到2022年将灌溉土地从1.4公顷增加到240万公顷，到2030年增加到300万公顷。

【编译：阿依波塔】