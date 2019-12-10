医保基金五分之一的份额来自阿拉木图市

哈通社/阿拉木图/12月10日 – 自2017年7月1日至2019年11月30日为止，国家医疗保险基金共入账2330亿坚戈资金。

据国家医疗保险基金阿拉木图分部统计，阿拉木图市在医保基金缴费和支付方面位居全国榜首。

数据显示，医保基金五分之一的份额来自«南都»的贡献。

从医保基金正式启动的2017年7月1日，至2019年11月30日为止，阿拉木图市共向医保基金支付资金480亿坚戈。其中455亿属于雇主为员工所做的支付。在阿拉木图范围内，共有142.8万人参与医保基金的缴纳。

此外，年初至今，共有5136名自雇人士根据统一综合支付制度缴纳了1760万坚戈。

统一综合支付制度市哈萨克斯坦自2019年开始实施的新型税种，该税种将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

统一综合支付的标准为：首都、直辖市、各州首府的居民最低支付标准为1倍按月计算指数（2525坚戈），其他居住区居民最低支付标准为0.5倍按月计算指数（1263坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】