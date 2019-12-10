哈萨克斯坦在全球清廉指数中的排名得到提升

哈通社/努尔苏丹/12月10日-- 透明国际发布的全球清廉指数排名（Corruption Perceptions Index）显示，哈萨克斯坦的名次在最近几年得到了两次提升。

哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫在首都努尔苏丹举行的第五届反腐败研讨会期间表示，腐败阻碍了许多国家的经济发展、阻碍了公民权力，使人们对国家机构失去了信心。

始于首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的反腐败倡议通过现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的强力支持得到了延续。

托卡耶夫总统在国情咨文当中也强调指出了打击反腐败行动的重要性。

库谢尔巴耶夫表示:“哈萨克斯坦根据国际标准制定了反腐败法律制度。为了提高人民生活水平，我们也在研究摆脱腐败社会的发展模型，以此为目的的改革方案正在进行。哈萨克斯坦的反腐败政策得到了国际银行专家的认可，我国在全球清廉指数排名中的名次也得到了提升。国际专家表示，哈萨克斯坦的名次在最近几年得到了两次提升。”

值的一提的是，包括法国反腐败署署长查尔斯·杜申、摩尔多瓦反腐败局前任局长安纳托利和乌克兰国家反腐败局代表等来自10个国家的20多位发言者出席了此次研讨会。

【编译：阿依波塔】