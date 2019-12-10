托卡耶夫：为青年全面发展创造条件是我的重要任务之一

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10日在努尔苏丹出席“青年年”闭幕式暨“志愿者年”开幕式典礼并发表讲话时表示，为青年人全面发展创造良好条件，是他总统任期内的重要任务之一。

总统在讲话中说：“今天，来自我国各地的青年，在首都努尔苏丹市，在祖国的独立日前夕，共聚一堂。对于我们而言，没有比独立日更重要的节日了。我想向所有人致以诚挚的节日祝贺。巩固独立主权，令国家迈向不断地繁荣，是我国新生代的重要使命。正因如此，我们对诸位予以厚望。国家未来，掌握在你们的手中。刚才，一批有为的青年们发表了令人称赞的演讲，提出了建设性的意见。我以我国的青年人为傲。”

哈萨克斯坦总统表示，今年是意义非凡的一年，在首任总统的倡议下，全国人民共同支持举办了“青年年”的一系列活动。

“培养拥有先进知识与强大竞争力的新生代，是我们所有人关注的大使。总体上，我国的一切改革都是基于为年轻人创造美好未来这一根本目的。为年轻人的全面发展创造条件，是我作为总统的重要任务之一。因此，我始终关注这一问题。今天的青年，就是我们国家的未来，是我们民族的未来，是我国的骄傲所在。”托卡耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】