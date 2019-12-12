国产动画《神鹰》赢得以色列“最佳动画电影”大奖

哈通社/努尔苏丹/12月12日 – 国产动画长片《神鹰》（又译《穆兹巴拉克》）荣获以色列“最佳动画电影”大奖。

该片主要创作者之一的特列克·托列乌哈兹通过Facebook主页分享了这一喜讯。

他在主页上写到：“在12月2~5日于以色列举行的近拿撒勒电影节（Near Nazareth Festival）上，《神鹰》获得了最佳动画电影大奖。”

值得一提的是，这部由哈萨克斯坦导演图尔德别克•麦丹执导的国产动画长片，今年10月7~13日还曾参加在德国开姆尼茨举行的第24届德国施林格尔（SCHLINGEL）国际儿童电影节，并荣获了德国动画学院（DIAF）颁发的«最佳动画片»奖。

《神鹰》以哈萨克民族的猎鹰传统为基础，讲述了一个男人与他的金鹰之间情同手足的友谊与战友情谊。影片根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂拍摄。

历经近1年的制作工程中，共有40多名动画师参与影片制作工作。动画片通过2D和3D技术，每秒以24-25帧画面频率拍摄，全长65分钟。

去年，该影片在哈萨克斯坦电影摄影师“最佳动画电影”提名中荣获“胡拉格尔”全国性奖项。同时，影片还曾于5月在捷克兹林举行的第59届儿童及青少年国际电影节非竞赛单元中播映。

近拿撒勒电影节与2015年开始举办，每年举办一次，今年有近65个国家的电影人携作品参赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】